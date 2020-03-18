شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العثيم" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 135 مليون ريال.

أشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 90 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 2 أبريل المُقبل، على أن يتم التوزيع في 23 أبريل المُقبل.

Advertisements

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 135 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 142.2 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 106.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى نمو المبيعات بنسبة 8.11%، بالإضافة إلى تسجيل مخصص لهبوط القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 344.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 302.6 مليون ريال في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.