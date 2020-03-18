شكرا لقرائتكم خبر عن سول تدعم المواطنين بـ 264 مليون دولار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الأربعاء أنها تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 1ر327 مليار وون ( 7ر264 مليون دولار) للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عمدة سول بارك وون سون قوله في مؤتمر صحفي" الحياة اليومية لسكان المدينة توقفت، والاقتصاد توقف. البعض يقول أن الوضع أصعب مما كان عليه وقت الأزمة الآسيوية المالية".
وأضاف" المدينة تعتبر الوضع الحالي حالة طارئة غير مسبوقة، وقررت تخصيص كل الموارد الممكنة لمواجهة الأمر".
ويشار إلى أن سول، التي يبلغ تعداد سكانها 10 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 270 حالة إصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر سول تدعم المواطنين بـ 264 مليون دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.