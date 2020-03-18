شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكي» يسجل أدنى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016 والان نبدء بالتفاصيل
سجل المؤشر نيكي القياسي أدنى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016 اليوم رغم صعود في بورصة وول ستريت الليلة الماضية.
ونزل المؤشر نيكي 1.7 % إلى 16726.55 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق في ثلاثة أعوام ونصف، ليتخلى عن مكاسب حققها في وقت سابق في تعاملات متقلبة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 إلى 1270.84 نقطة مبتعدا عن أدنى مستوى في أربع سنوات الذي لامسه أمس الثلاثاء.
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