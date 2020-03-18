شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: تأجيل الاجتماعات والعمل من المنزل تماشيا مع إجراءات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى للتأمين اتخاذ عدة إجراءات وقائية تمشيا مع تحركات الحكومة والخطوات التى تتخذها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا وتحييد أثاره السلبية وعلى رأسها إلغاء كافة الاحتفالات والندوات التى كان مقررا عقدها فى شهر مارس، وكذلك اجتماعات اللجان الفنية بالاتحاد لمدة أسبوعين ويجوز تمديدها.

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وفيما يخص العمل داخل مقر الاتحاد تقرر تخفيض عدد العاملين المتواجدين بالاتحاد لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخه بحيث يتواجد في الاتحاد نصف العاملين لمدة 3 أيام والنصف الآخر لمدة يومين مع التبديل خلال الأسبوع الثانى، والتعامل من المنزل من خالا الوسائل الالكترونية.

كما ناشد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" شركات التأمين أن تتخذ مثل هذه الإجراءات بما يتناسب وسير عمل كل شركة على حدة، مراعاة للظروف الحالية مع توفير كافة وسائل الوقاية للعاملين.