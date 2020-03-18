شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشرقية ترتفع 159% في 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 158.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 161 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 69 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات. وذلك فضلاً عن إنخفاض مخصص الزكاة و رد مخصص خسائر الإئتمان، وانخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

وارتفعت الإيرادات إلى 729 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 566 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 129 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 114 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 159.1%.