شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينتقل لمسار سلبي جديد– تحليل -18-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالتسلل دون الدعم المستقر عند 2.3000 لينتقل بذلك لمسار سلبي جديد وليبدأ بتسجيل الأهداف الإضافية بوصوله نحو 2.1870, نتوقع بتشكيل الدعم المكسور لمقاومة جديدة, استئناف السعر للهجوم السلبي لحين وصوله نحو 2.0760 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2900 و 2.0800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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