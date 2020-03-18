شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن النطاق السلبي– تحليل - 18-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين تداولات مختلطة جديدة محاولا بذلك تقليص الخسائر الناتجة عن تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة ليستقر بذلك عند 645.00, لكن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبثبات الحاجز الإضافي المستقر عند 745.00 فإن ذلك يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط ليجبره ذلك على الوصول نحو 550.00 خلال الفترة القريبة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 550.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط