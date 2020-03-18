الباوند مقابل الين يمهد لهبوط جديد-تحليل - 18-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون الحاجز الإضافي المستقر عند 130.60 مؤكدا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لزحف هابط مستقرا بذلك قرب مستوى 129.25.
مما سبق, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع, سنبقى بانتظار هبوط التداولات قريبا نحو 128.20 ليشكل ذلك الهدف الإضافي الأول, وبتجاوزه قد ينجح السعر بملامسته مستوى 126.65,
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.60 و 128.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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