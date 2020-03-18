شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد السلبية- تحليل - 18-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأُثره بسيطرة الميل الهابط بابتعاده عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 120.00 تقريبا, لنلاحظ بدء تسجيله للمستويات السلبية باستقراره عند 117.90.
نؤكد حاليا على أهمية التسلل دون مستوى 117.65 ليفتح ذلك الباب أمام السعر لتسجيل العديد من الأهداف السلبية والتي تبدأ من 116.30 وصولا للدعم المستقر عند 115.40 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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