شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من الرسائل المشبوهة بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت إدارة الأمن السيبراني بإمارة منطقة جازان ، من فتح الرسائل المشبوهة والتصيدية التي تحتوي على روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا ، وأكدت على ضرورة الحرص على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة .

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