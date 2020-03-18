شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل تراجعا 17 % منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا. ونزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5 % إلى 28.30 دولار للبرميل . وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7 % إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.

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