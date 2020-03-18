شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ طغت المخاوف بشأن انتشار عالمي بلا هوادة لفيروس كورونا على تدابير تحفيز أمريكية كبيرة لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 بالمئة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، فيما تصدرت بورصتا لندن وألمانيا التراجعات. وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء إذا أعلنت إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة لمكافحة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لكن الأسهم العالمية تراجعت مجددا اليوم إذ عادت المخاوف بشأن تأثير الفيروس على الأوضاع المالية للشركات إلى الصدارة.

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