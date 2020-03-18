شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع قرارات تحفيز الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إذ أدى تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية..
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