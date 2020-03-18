شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا. وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 10.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 9.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، خاسرا 3.570 نقطة ليصل إلى مستوى 3934.44 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 65.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 5832 صفقة. وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%. وجاء سهم "شركة أسيكو للصناعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.75%، تلاه الشركة العربية العقارية بنسبة 7.91%، ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم "شركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.25% ثم مجموعة أسس القابضة بنسبة 6.73%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.95%. وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: - أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019: - شركة تمكين القابضة. ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال: - شركة الاثمار القابضة. - شركة ياكو الطبية. - شركة مجموعة الرأي الإعلامية. ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية: - شركة ايفكت العقارية. Advertisements رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020: - شركة تمكين القابضة. - شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية. - شركة ياكو الطبية. - شركة أم القيوين للاستثمارات العامة. - شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية. - الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني. خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020: - شركة ايفكت العقارية. - شركة أبيار للتطوير العقاري. - الشركة العالمية للمدن العقارية. - شركة المعدات القابضة. - شركة برقان لحفر الآبار. - شركة أسمنت الخليج. - شركة الإثمار القابضة. - شركة البريق القابضة. - شركة اجوان الخليج العقارية. سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج: - شركة الأمان للاستثمار.

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