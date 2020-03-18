شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكس للملاحات: خفض سعر الفائدة يقلل التكاليف ويزيد المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الفائدة البنكية يساهم مباشرة فى تقليل تكاليف الإنتاج والصناعة عموما، وبالتالى سيفتح باب المنافسة للشركات بجانب مساعدتها على إجراء كافة التوسعات المستقبلية بدون تحمل أعباء كبيرة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخرًا، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا أن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

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وأضاف علاء الشريف لـ"الخليج 365"، أنه كلما زادت الأعباء تعانى الشركات من صعوبة المنافسة الخارجية، لافتا إلى أن الفائدة أحد عناصر التكاليف وكلما تقل، تقل معها تكلفة المنتج وتزيد المنافسة.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيساهم فى تشجيع الشركات على التوسعات فى مختلف المشروعات، مما سيساهم فى زيادة الإنتاجية الخاصة بها والنتيجة المترتبة على ذلك زيادة الصادرات.

وأوضح اللواء علاء الشريف، أنه من المنتظر أن تشهد الصناعة انتعاشة الفترة المقبلة نتيجة خفض الفائدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة ويزيد من الانتاج وبالتالى انعكاس ذلك على التصدير.