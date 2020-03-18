شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشريها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10353 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3422 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، 33.4 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 10 مليون سهم، 179.6 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 189.9 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.98 مليون سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى.