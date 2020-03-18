شكرا لقرائتكم خبر عن نفقات ميزانية الكويت مرشحة للزيادة بسبب فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

ولفتت مصادر إلى انتظار الحكومة لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمة من أجل الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة، بحسب "القبس".

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وكشفت مصادر أن فاتورة الضيافة الخاصة بالمقرات التي تعاقدت عليها الحكومة وجرى تحويلها إلى محاجر صحية تجاوزت 300 ألف دينار، منوهة إلى أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، وافق ديوان المحاسبة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر مع عدد من الشركات المحلية لتوفير الأدوية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا بعقود بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين دينار مع 4 شركات محلية.

وكشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.