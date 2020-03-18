شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية تكشف عن اعتزامها رفع صادرات النفط فوق 10 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة إن المملكة العربية السعودية ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لإحلال حوالي 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم، بحسب "العربية".

وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قال الأربعاء الماضي، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا.

وقال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية خالد الدباغ، إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، مشيرا إلى أن "أرامكو" مرتاحة لسعر 30 دولارا للبرميل الواحد.