شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن حزمة تحفيز مالي بـ11.4 مليار دولار لمكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مملكة البحرين عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا. وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل المقبل، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" وتعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). Advertisements وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء. وتعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من ابريل2020. وحث مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية في وقت سابق على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا. واتخذت بعض البنوك المركزية بالمنطقة اجراءت احترازية لانتشار الفيروس وأبرزها قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

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