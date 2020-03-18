شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء تسدد 31.6 مليون ريال كتسويات زكوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن الاتفاق والاعتماد من قبل لجنة التسويات والمنازعات الزكوية بالهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية الفروقات الزكوية عن الربط الزكوي المحمل على الشركة بمبلغ 67.18 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول" أن هذه التسوية تخص الزكاة لفترة خمس سنوات من عام 1431هـ وحتى نهاية عام 1436هـ.

وقالت إن التسوية تمت من المبلغ المحمل على الشركة البالغ 31.57 مليون ريال، وتم سداد المبلغ فعلياً لهيئة الزكاة والدخل في 16 مارس الجاري، وستفصح الشركة عن المبلغ المسدد بالقوائم المالية لاحقاً.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق، عن التراجع في الأرباح بنسبة 16.6% خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ لتصل إلى 236 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.