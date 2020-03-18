شكرا لقرائتكم خبر عن "بحر العرب" تتقدم رسميا للالتحاق بالسوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، تقديمها طلب الانتقال إلى السوق المالية الرئيسية في السعودية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض، وفقا لبيان لموقع السوق "تداول".
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
ووفقا لبيان سابق لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين في وقت سابق، قد وافقا على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.
وقالت الشركتان، في بيانات رسمية سابقة، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
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