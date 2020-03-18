شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للأسهم الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أغلب الأسهم الآسيوية ارتفاعًا محدودًا في تعاملات اليوم في أعقاب الصعود القوي للأسهم الأمريكية، في حين تراجعت الأسهم الأسترالية بأكثر من 5 %.

فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 8ر296 نقطة أي بنسبة 74ر1% ليصل إلى 33ر17308 نقطة في ختام جلسة التعاملات الصباحية.

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كما ارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 46ر0 % ، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 01ر1 % ، وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 49ر0 %.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 79ر5 % ، في حين تراجع مؤشر "أول أورديناريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 67ر5 %.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمعالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.