شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9588، وواصل الارتفاع ليلامس مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر يظهر بعض الميل الهابط كتداول طبيعي بحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9568 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار دعم القناة المذكورة حول 0.9495 قبل محاولة الارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.9700، بينما يمثل كسر 0.9495 عامل سلبي سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9495 والمقاومة 0.9680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد