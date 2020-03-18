شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.6000 وأجرى محاولة لكسره، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد طفيف ليقترب من اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة الفرعية، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.5880.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6050 سيقود السعر لإجراء بعض التصحيح الصاعد واختبار مناطق 0.6200 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5930 والمقاومة 0.6100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.