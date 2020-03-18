شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.6000 وأجرى محاولة لكسره، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد طفيف ليقترب من اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة الفرعية، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.5880.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6050 سيقود السعر لإجراء بعض التصحيح الصاعد واختبار مناطق 0.6200 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5930 والمقاومة 0.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط