الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت ملامسة مستوى 30.00 وأجرى محاولة لكسره، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع الإشارة إلى أننا بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 27.09 كمحطة رئيسية تالية.

 

تحرّك السعر داخل القناة اللحظية الهابطة يدعم التوقعات السلبية، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 31.55 ثم 33.10 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 31.55

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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