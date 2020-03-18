شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عن 27.67 وتجاوزه ليستقر دونه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر على الأطر الزمنية اللحظية، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 25.00.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 27.67 ثم 28.70 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 28.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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