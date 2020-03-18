شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 13.05 وحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 12.00 ثم 11.24 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن كسر 12.50 سيسهّل مهمة تحقيق الأهداف المقترحة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 13.05 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يستهدف مستوى 14.18 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 13.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط