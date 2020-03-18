شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1543.35 الذي يتحول إلى مقاومة بعد كسره مسبقاً، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والأهداف تبدأ عند 1509.00 وتمتد إلى 1453.10، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1571.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1570.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط