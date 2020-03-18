شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراق هدفنا المنتظر عند 1.4130 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، وواصل السعر اندفاعه الصاعد ليقترب من هدفنا الممتد المشار له في تحديثنا الفني الأخير عند 1.4300، ليظهر بعض الميل الهابط ويقترب من اختبار أرضية الدعم التي شكّلها عن 1.4130 بعد اختراقه مسبقاً.
الثبات فوق الدعم المذكور سيبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 1.4430، بينما يمثل كسر 1.4130 مفتاح بداية تصحيح هابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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