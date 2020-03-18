الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 18-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 107.98، ولا زلنا ننتظر اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 109.60.
وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 104.63، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب صعوبة تحقيق الاختراق المطلوب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.20 والمقاومة 108.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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