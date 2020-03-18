شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1960، حيث وجد دعم قوي عند حاجز 1.2000، مما يدفع السعر لتقديم بعض التداولات الإيجابية المؤقتة التي تعتبر تصحيح صاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 1.3200، وقد يضطر السعر لاختبار مستوى 1.2284 الذي يمثّل مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة قبل استئناف الانخفاض من جديد.
وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط، مع الإشارة إلى أن تجاوز 1.1960 سيدفع السعر إلى 1.1820 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل اختراق 1.2284 مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 1.2460 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1960 والمقاومة 1.2200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 18-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.