شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.1050 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ويجري عملية إعادة اختبار لهذا المستوى بعد ملامسة هدفنا الأول عند 1.0950 يوم أمس، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.0778.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1050 ثم 1.1136 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط