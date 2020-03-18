شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : تراجع الصادرات 1% خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل
كشفت بيانات لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان انخفضت واحدا بالمئة في فبراير عن مستواها قبل عام.
يأتي الانخفاض مقارنة مع هبوط بنسبة 4.3 بالمئة توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز وعقب نزول 2.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وتراجعت الواردات 14 بالمئة في عام حتى فبراير شباط مقارنة مع متوسط توقعات بانخفاض 14.4 بالمئة.
وسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 1.110 تريليون ين (10.34 مليار دولار) مقارنة مع متوسط توقعات بفائض 917.2 مليار ين.
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