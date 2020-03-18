أسمنت تبوك يستفيد من دعم محوري – تحليل صباحي – 18-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 10.20، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 4.30% بما يعادل 0.44 نقطة، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير. Advertisements أمام السهم فرصة جيدة لتسجيل مكاسب جديدة خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات مستوى الدعم 10.20، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 11.50.

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