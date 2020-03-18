شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يقترب من دعم محوري – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -0.14 نقطة، ويعاني السهم وسط ذلك من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية مرة أخرى بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب عند 14.34.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.34 ومستوى المقاومة 15.50.
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