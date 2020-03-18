شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي ينقذ نفسه من تعميق خسائره – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الحمادي (4007) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 18.08، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائر تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.32% بما يعادل 0.06 نقطة، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره خلال تداولاته القادمة أدنى مستوى 19.10، ليستهدف مستوى الدعم 17.28.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.
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