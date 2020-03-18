السعودي الفرنسي يصعد حفظاً لماء الوجه – تحليل صباحي – 18-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.85% بما يعادل 0.42 نقطة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 22.74، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 25.25.
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