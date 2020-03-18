شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب الشديد – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، ليحقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 2.71% بما يعادل 0.21 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.05. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.25 ومستوى المقاومة 8.75.

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