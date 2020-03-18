شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يرتفع بعد استناده لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما استفاد بالدعم الإيجابي المكتسب من ثبات مستوى الدعم 6.89، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.76% بما يعادل 0.19 نقطة، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 6.89، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 6.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.60 ومستوى المقاومة 7.50.