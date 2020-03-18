شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.68% بما يعادل 0.90 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها بعض ما مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 37.00، ليستهدف مستوى الدعم 31.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.30 ومستوى المقاومة 37.00.
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