شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سايكو (8100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.34% بما يعادل -0.48 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.14، ليستهدف مستوى الدعم 8.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.05 ومستوى المقاومة 9.14.