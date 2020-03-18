شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم صدق (2130) على ارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.07 نقطة، ليحاول السهم بذلك تعويض البعض من خسائره السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.24، ليستهدف مستوى الدعم 6.03. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.40 ومستوى المقاومة 7.06.

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