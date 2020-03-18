شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) مازالت الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاتجاه الحالي على المدى القصير للسهم هابطا، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 420 فلس، في ظل تواضع كميات التداول، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 500 فلس، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم التالي عند 300 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 401.7 بينما مستوى المقاومة هو 431.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط