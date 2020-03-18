شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يسجل أدني مستوى في اربعة سنوات -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليسجل أدني مستوى له في اربعة سنوات، حيث اغلق عند مستوى 156 فلس، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 165 فلس، كما أنهى السهم تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 130 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 153.7 بينما مستوى المقاومة هو 160.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط