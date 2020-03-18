شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 198 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى لمستوى المقاومة 240 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 188 بينما مستوى المقاومة هو 207 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد