شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 198 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند210 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى أول ثم150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 204 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط