شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع والاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 120 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 116 فلس، وهو الهدف السعري الذي توعنا الوصول اليه في تقاريرنا السابقة، كما كون السهم نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية الايجابية، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى لمستوى المقاومة133 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 116.0 بينما مستوى المقاومة هو 124.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد