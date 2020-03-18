شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 434 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 460 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 360 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 419.3 بينما مستوى المقاومة هو 449.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط