شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 444 فلس،وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 410 فلس، مكون نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا مرة أخرى كحركة تصحيحية قصيرة الأجل قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة 500 فلس،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 410 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 428.0 بينما مستوى المقاومة هو 458.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد