شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10٫90 فلس امس الثلاثاء وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، بينما سجل ارتفاع بلغ 12٫5 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 10 فلس كمستوى أول ثم 7 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.4 بينما مستوى المقاومة هو 12.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط